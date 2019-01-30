В Грузии стали меньше поступать в вузы

30 января 2019 16:34 (UTC+04:00)

В прошлом году в Грузии в высшие учебные заведения поступило гораздо меньше абитуриентов, чем в 2017 году, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Согласно данным министерства образования, в 2017 году школу окончили более 38,8 тысяч учеников, а в вузы поступили более 28,1 тысячи абитуриентов.

В прошлом году картина изменилась: в 2018 году школу окончили более 39,5 тысячи учеников, а студентами стали более 27,9 тысячи абитуриентов.

В этом году в Грузии зарегистрировано более 39,3 тысяч учеников 12-х классов. Пока не известно, сколько из них станут абитуриентами.

Как уже сообщалось, в Грузии меняются правила поступления в вузы. Абитуриенты до последнего времени сдавали четыре предмета на Единых национальных экзаменах. Из них три обязательных: грузинский язык и литература, общие навыки, иностранный язык. Еще один экзамен предлагалось сдавать по выбору из следующего перечня: литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.

Согласно решению министерства образования, с 2020 года экзамен по общим навыкам изъят из обязательного экзаменационного списка. Обязательными остаются экзамены по грузинскому языку и литературе и иностранному языку. Третий обязательный предмет, который раньше абитуриенты выбирали сами, будет определяться вузом, в соответствии с учебной программой. Предполагается, что это будет математика для вузов с техническим направлением, и история – с гуманитарным. Кроме того, университеты смогут добавить по собственному желанию в качестве третьего обязательного предмета экзамен по общим навыкам.

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