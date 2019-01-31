Нацбанк Грузии продолжит наращивать валютные резервы

31 января 2019 11:36 (UTC+04:00)

Национальный банк Грузии продолжит накапливать резервы иностранной валюты, заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе журналистам, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

По итогам 2018 года международные резервы Нацбанка составили 3,29 миллиарда долларов, что является историческим максимумом со дня получения независимости. За год резервы выросли на 250,5 миллиона долларов или на 8,2%.

По словам главного банкира Грузии, адекватный уровень резервов определяется по методике Международного валютного фонда и страна пока отстает от 100%-го показателя.

По мнению экспертов, для выполнения нормативов МВФ необходимо, чтобы на данный момент валютные резервы составляли 3,45 миллиарда долларов.

Одним из основных источников пополнения резервов являются валютные аукционы. С их помощью в 2018 году Нацбанк закупил 197,5 миллиона долларов. С начала текущего года регулятор уже закупил на рынке 85 миллионов долларов, проведя шесть аукционов.

Вместе с тем, Гвенетадзе поясняет, что закупка Национальным банком иностранной валюты не имеет воздействия на колебания курса.

По словам главы Нацбанка, стабильность лари в последний период обеспечивается ростом валютных поступлений в страну от экспорта и туризма, а также за счет увеличения денежных переводов.

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