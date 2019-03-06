Граждане Грузии не получат убежища в ЕС

Граждане Грузии не смогут получить убежище в странах Евросоюза, так как ЕС признал страну безопасной, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на брифинге после встречи совета Ассоциации, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Граждане Грузии могут передвигаться по странам Шенгенской зоны без виз с марта 2017 года. В начале 2018 года некоторые европейские страны, среди них Германия, Исландия и Швеция, выразили обеспокоенность ростом числа соискателей убежища в Европе из Грузии. Вскоре власти Грузии ужесточили ряд норм грузинского законодательства, в том числе ввели ограничения на смену фамилии.

"Мне сказали, что после либерализации визового режима на нашу территорию въехало несколько сот тысяч человек и только несколько тысяч подали заявку на получение убежища, это дает нам определенную информацию, но хочу призвать вас, представителей СМИ, использовать свои возможности и сообщить обществу, что граждане Грузии не смогут получить убежище в Европе, так как Грузия безопасная страна", - сказал Хан.

По его словам, для приостановления безвизового режима для Грузии нет никаких предпосылок.

"Либерализация визового режима была конкретным достижением, и я не вижу никаких рисков, если грузинская власть и грузинское общество исправят определенные недостатки", - отметил он.

На пятой встрече совета Ассоциации Грузия представила свое видение дорожной карты пути в ЕС.

"У нас состоялась очень плодотворная встреча, и мы смогли говорить о том большом прогрессе, который коснулся широкого спектра вопросов повестки дня", - сказал Бахтадзе.

По словам главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, план Грузии ЕС понравился, но к 2020 году Грузия должна выполнить 20 пунктов, после чего можно говорить о прогрессе.

Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа нацелена на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.

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