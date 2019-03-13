Грузия в конце марта подпишет соглашение с Евроюстом

13 марта 2019 12:52 (UTC+04:00)

Грузия подпишет в конце марта соглашение с Евроюстом - агентством Европейского Союза, которое обеспечивает сотрудничество органов правосудия, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Подписание соглашения с Евроюстом является одной из рекомендаций Еврокомиссии по процессу либерализации визового режима с ЕС.

"Хочу сказать, что соглашение с Евроюстом будет подписано в конце марта и станет новой фазой для углубления сотрудничества между нашей и европейской системами правосудия. Это создаст дополнительные инструменты для борьбы с преступностью, в том числе для координированной борьбы с организованной и международной преступностью", - сказал Бахтадзе.

По его словам, подписание соглашения будет способствовать улучшению системы правосудия и ее сближению с европейской, а также повышению квалификации тех людей, которые работают в этой системе – судей, прокуроров и следователей.

Грузия вела переговоры с Евроюстом о подписании соглашения с января 2018 года. Европарламент 5 марта поддержал подписание соглашения о сотрудничестве Грузии и Евроюста.

Евроюст является учреждением Европейского Союза, созданным по решению Совета в 2002 году. Его задачей является эффективная борьба с тяжкими преступлениями посредством более тесного судебного сотрудничества в рамках Европейского Союза.

Евроюст, служащий для координации работы национальных прокуратур, состоит из 27 национальных представителей: каждое государство-участник назначает своего судью, прокурора или полицейского чиновника. Задачи Евроюста исполняются в ходе работы одного или нескольких национальных представителей или в рамках коллегии. Кроме того, каждое государство-участник может назначить одного или нескольких национальных корреспондентов, которые выступают в качество посредников в Европейской судебной сети.

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