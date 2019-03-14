Внешнеторговый оборот Грузии: импорт стал расти

Внешнеторговый оборот страны в январе-феврале 2019 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составил более 1,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в материалах Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат), передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

За первые два месяца 2019 года экспорт грузинской продукции вырос на 13,2% по сравнению с январем-февралем прошлого года и составил 505 миллионов долларов.

А импорт с начала 2019 года в Грузию составил более 1,2 миллиарда долларов — на 0,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рост экспорта министерство экономики и устойчивого развития объясняет несколькими факторами, в том числе и расширением географии рынков сбыта.

Грузия и Индия начнут переговоры о свободной торговле - исследование показало, что свободная торговля между Грузией и Индией будет выгодна для обеих сторон, говорится в сообщении Минэкономики Грузии от 12 января 2018 года.

В апреле 2017 года Грузия подписала Соглашение о целесообразности начала исследования возможности свободной торговли с Индией.

За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Кроме того, идет обсуждение возможности подписания подобных соглашений с Японией и США, и уже начались предварительные консультации с Великобританией по возможным переговорам о режиме свободной торговли после Brexit.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.