Глава МИД Грузии призвал граждан не искать убежище в странах ЕС

15 марта 2019 00:05 (UTC+04:00)

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что у граждан страны нет шансов получить убежище в странах Евросоюза, также он призвал их не тратить напрасно средства на поездки с этой целью, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Граждане Грузии могут посещать станы Евросоюза без виз, однако ранее представители некоторых европейских стран выразили обеспокоенность из-за большого числа прибывших из Грузии соискателей убежища.

"Безвизовое сообщение с Евросоюзом - это очень большое достижение, которое требует особенного внимания и заботы... Хочу обратится к общественности: напрасны любые их попытки в связи с поиском убежища в Европе. Их требования сведены к нулю, пусть не тратят средства, пусть напрасно не покупают билеты, так как это им навредит", - заявил Залкалиани во время выступления в парламенте в четверг.

По словам министра, в некоторых странах Европы отмечается динамика роста числа соискателей убежища. Глава МИД добавил, сейчас не существует риска приостановки безвизового режима с ЕС.

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