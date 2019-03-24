Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Тбилиси

24 марта 2019 23:36 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже в Тбилиси. Его самолет несколько минут назад приземлился в Тбилисском международном аэропорту, передаёт Trend со ссылкой Грузия Online.

В рамках визита генсек альянса проведет встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, президентом Саломе Зурабишвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с членами парламента.

Столтенберг также посетит совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр и будет присутствовать на организованных им учениях НАТО-Грузия.

Визит Йенса Столтенберга в Грузию завершится 25 марта.

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