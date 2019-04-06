Грузия начинает производство электромобилей - премьер

6 апреля 2019 22:30 (UTC+04:00)

В Кутаиси будет построен завод по производству электромобилей. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на презентации первой индустриальной бизнес-группы, работающей в эко-направлении, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«Я с большой радостью хочу вам сообщить, что впервые в нашем регионе, в Грузии начинается производство электромобилей. Компания «Чанган», являющаяся самым крупным производителем электромобилей в мире, стратегические партнеры которой – такие гиганты, как Volvo, Volkswagen и Ford, приняла решение, что именно в Грузии будет построен завод электромобилей, и уже с 2020 года мы сможем поставлять на рынок электромобили. Мы выбрали и город, у которого есть очень большой индустриальный опыт, город который любим каждым из нас. Завод электромобилей будет построен в Кутаиси», - заявил Мамука Бахтадзе.

По его же словам, производительность завода будет – 40 000 автомобилей, из которых 50% предполагается для внутреннего рынка, а 20 000 пойдет на экспорт, в ЕС.

«Это величайший успех, электромобили, произведенные в Грузии, с надписью: «Made in Georgia», будут главным экспортным продуктом на европейском рынке из Грузии. На этом заводе мы будем производить автомобили четырех моделей, предназначенные для всех граждан Грузии, и наши граждане смогут продать свои старые автомобили и купить новые электромобили. Это будет доступно всем. Хочу сказать и то, что нам пришлось преодолеть очень большую конкуренцию, несколько очень крупных и сильных стран проявляли интерес к созданию этого производства у них. Я хочу особо поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в то, что именно в Грузии будет создано такое высокотехнологичное производство, это большая победа, и я убежден, что таких побед у нас впереди будет еще больше», - заявил Мамука Бахтадзе.

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