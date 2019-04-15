Экспорт из Грузии в январе-марте увеличился на 12,8 процента

По данным Национальной службы статистики, в январе-марте 2019 года внешнеторговый оборот в Грузии (без недекларированной торговли) составил 2,8 миллиарда долларов, что на 0,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на apsny.ge



Экспорт из Грузии составил 826 миллионов долларов (на 12,8 процента больше), а импорт — 1,98 миллиарда долларов (на 4,7 процента меньше).



Отрицательный торговый баланс в январе-марте составил 1 155,1 млн. долларов США и внешнеторговый оборот — 41,1 процента.

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