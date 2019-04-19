Глава администрации президента Грузии покидает свой пост

19 апреля 2019 21:23 (UTC+04:00)

Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания покидает свой пост, сообщает Trend со ссылкой "Грузию онлайн".

Как он написал в социальной сети «Фейсбук», он покинет пост главы администрации президента с 1-го мая.

По его словам, он обратился к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой об отставке в марте.

«В марте я обратился к своему избранному президенту и главнокомандующему — в соответствии с его усмотрениями, в выгодное для него время освободить меня с должности главы администрации президента», — пишет Лаша Жвания и заявляет, что продолжит работу в патриархии.

Вместе с тем, Лаша Жвания благодарит Саломе Зурабишвили.

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