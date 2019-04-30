Рост ВВП Грузии в I кв замедлился до 4,7% г/г

30 апреля 2019 15:47 (UTC+04:00)

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии замедлился в первом квартале 2019 года до 4,7 процента с 5,2 процента годом ранее, сообщает Trend со ссылкой на Fomag.ru

В марте рост ВВП ускорился до 6 процентов в сравнении с 4,6 процента в феврале и 5,6 процента годом ранее. Наибольший рост в марте был зафиксирован в торговле, транспортном секторе, сфере услуг, а также недвижимости. Рост замедлился в строительстве.

В прошлом году рост ВВП Грузии слегка замедлился до 4,7 процента с 5,0 процента годом ранее. Правительство Грузии, по территории которой проходят трубопроводы для транспортировки каспийских нефти и газа из Азербайджана в Европу, ожидает в текущем году роста экономики на уровне не менее 5 процентов.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Грузии в текущем году на уровне 4,6 процента. Рейтинговое агентство Fitch в феврале повысило рейтинг страны до BB с BB- со "стабильным" прогнозом.

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