США и Грузия подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству между странами

США и Грузия подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству между двумя странами. Это следует из распространенной во вторник Госдепом совместной декларации, посвященной десятилетию оформления Хартии о стратегическом партнерстве двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США и Грузия подтверждают приверженность стратегическому партнерству и основным принципам нашей дружбы", - сказано в документе.

Также стороны собираются продолжать "повышать готовность Грузии к обороне, чтобы Грузия могла поддерживать совместимые с НАТО вооруженные силы, способные к территориальной обороне, сдерживанию агрессии и поддержке глобальной безопасности".

"США и Грузия признают, что гибкая и сильная Грузия лучше всего может противостоять агрессивным действиям со стороны России, защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность <...> США и Грузия по-прежнему привержены мирному урегулированию российско-грузинского конфликта и выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года", - говорится в декларации.

Помимо этого, в документе отмечается, что в отношениях Грузии с НАТО есть все практические инструменты для подготовки к членству в альянсе. Стороны также намерены расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, углублять экономическое партнерство, укреплять связи в области культуры, образования науки.

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