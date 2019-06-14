США откроют в Грузии коммерческое представительство

14 июня 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство экономики и устойчивого развития Грузии и министерство торговли США в Вашингтоне оформили договор, согласно которому США приступают к созданию в Тбилиси коммерческого представительства, сообщает Trend со ссылкой на apsny.ge.

"Учитывая, что США наш стратегический партнер, в Грузии должно существовать коммерческое и экономическое представительство, координирующее в масштабе региона экономические отношения. Исходя из этого, начался процесс создания коммерческого представительства США в Грузии. Это будет офис регионального значения, и это еще раз подтверждает то, что США нас воспринимают реальным узлом для американского бизнеса в регионе", — сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Договор был подписан в рамках рабочего визита премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в США. По словам главы правительства, стремление США открыть в Грузии коммерческое представительство говорит о том, что «Грузия станет экономическим центром региона». По словам Бахтадзе, в ближайшее время Грузия и США подпишут еще один «важный документ». Премьер пока воздержался от конкретики.

Отметим, что Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов — обороны и безопасности. В 2018 году товарооборот между Грузией и США составил порядка 520 миллионов долларов.

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