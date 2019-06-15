Оливковое масло из Грузии может получить признание на мировых рынках

15 июня 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грузия в перспективе способна занять серьезную нишу на рынке оливкового масла, передает Trend со ссылкой на bizzone.info.

По мнению экспертов, если сегодня страна только начала реализовывать новую уникальную программу по выращиванию оливковых деревьев, то завтра сможет претендовать на то, чтобы стать одним из ведущих экспортеров в мире.

На современном этапе экономического развития в Грузии взялись планомерно и целенаправленно развивать оливковую отрасль сельского хозяйства. И сегодня уже сотни гектаров в Кахетии не просто высажены, это так называемые “инвестиционные” поля при поддержке государства.

“В Грузии маслины – новая культура, важно ее популяризировать, поскольку она очень востребована практически во всех странах. У Грузии большой потенциал выращивания многолетних культур”, — сказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Основой для процветания оливкового бизнеса является идеально подходящий для выращивания этой культуры климат. Кахетия находится на одной широте с такими странами, как Греция, Испания и Италия, где выращивание оливок возведено в культ.

Инвесторы, которые уже зашли на рынок выращивания оливок в Кахетии, отмечают еще одну ключевую деталь. При посадке правильно подобранных саженцев и надлежащем уходе за ними урожай можно собирать, начиная с 4-го года. Окупаемость инвестиций можно прогнозировать и оценить как достаточно высокую. Поэтому никого не удивляет, что десятки миллионов долларов вкладываются сегодня в оливковый бизнес Грузии. А поскольку бизнес этот еще достаточно молодой, то он обладает большим потенциалом.

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