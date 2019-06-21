Перед зданием парламента Грузии началась акция протеста

21 июня 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси началась акция протеста. Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
На месте находятся председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и другие оппозиционные лидеры. На месте мобилизованы правоохранители.

Из-за большого количества людей проспект Руставели перекрыт. Участники акции требуют отставки министра ВД Георгия Гахария, а также чтобы власть взяла ответственность за произошедшие вчера факты.

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