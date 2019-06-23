Лифт с девятью пассажирами сорвался в Батуми

23 июня 2019 18:59 (UTC+04:00)

Лифт с девятью пассажирами сорвался с третьего этажа в Батуми. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн", сообщает телеканал «Имеди».

Случай произошел в 22-этажной новостройке на улице Кобаладзе. При падении несколько человек получили незначительные травмы, одному понадобилась госпитализация.

Как отмечается, дом был заселен до сдачи в эксплуатацию – статус объекта «строящийся». Уже почти год там живут около 30 семей. Всем им приходится пользоваться одним лифтом – грузовым, у которого у нет дверей. Альтернативы у жильцов нет.

Теперь пострадавшие требуют привлечь к ответственности компанию-застройщика.

«Утверждалось, что лифт безопасен. Сам по себе он не работал, там всегда был один сопровождающий. Именно он переведен в клинику. Лифт сорвался с третьего этажа, все мы свалились в шахту. У нас легкие повреждения», — сказала журналистам одна из пострадавших.

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