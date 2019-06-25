Акция у здания парламента Грузии возобновится

25 июня 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Протестная акция у здания парламента Грузии в Тбилиси возобновится 25 июня в 19:00, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

По заявлению организаторов, в том случае, если предъявленные правительству требования не будут удовлетворены, акция станет более крупномасштабной.

По их же информации, 25 июня акции в параллельном режиме пройдут также в Батуми и Поти.

Протестная акция, которая пятый день проводится перед парламентом Грузии, прошла без эксцессов.

На проспекте Руставели движение уже восстановлено.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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