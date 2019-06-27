В Грузии протестующие провели новую акцию

27 июня 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси 26 июня состоялась седьмая акция протеста, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

У участников акции осталось последнее главное требование – отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария.

По словам протестующих, они довольны тем, что задержанных освободили, однако пока не будет выполнено последнее требование, акции продолжатся.

Поводом для акций стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. В ответ несколько тысяч человек собрались вечером 20 июня перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.

21 июня президент России Владимир Путин на фоне протестов в Грузии запретил авиаперелеты в страну с 8 июля. Согласно его указу, туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в Грузию.

(Автор Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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