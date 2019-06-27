В Тбилиси планируют возобновление акции на проспекте Руставели

27 июня 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси возобновится 27 июня в 19:00, передает Trend в четверг со ссылкой на apsny.ge.

Протестующие приняли решение 27 июня отправиться к бизнес-центру председателя политического объединения «Грузинская мечта - демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

Участники акции протеста заявляют, что акции не прекратятся до тех пор, пока министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария не уйдет в отставку.

Отметим, что власти исполнили предыдущие требования протестующих - отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение всех задержанных 20 июня.

К этому времени на проспекте Руставели автомобильное движение восстановлено. На территории продолжают оставаться правоохранители.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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