Грузинские ученые обнаружили уникальную надпись на стенах храма X века

30 июня 2019 19:42 (UTC+04:00)

Уникальную надпись на древнегрузинском языке, датируемую X веком, обнаружили грузинские археологи на стенах церкви Кочало в Лагодехском заповеднике (край Кахети). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии.

По данным агентства, в тексте, который был найден во время работ по очистке церковных стен, по всей вероятности, речь идет о жаловании земель церкви.

"В надписи упоминаются царь Эрети (историческая область Грузии) Адарна и царица Динара. Помимо упоминания царя и царицы, о существовании которых по ей день мы знали лишь из устных источников, уникальность находки заключается в том, что в ней приводятся несколько не известных до сегодняшнего дня имен правителей Грузии и неизвестные топонимы исторической Эрети", - сказано в сообщении агентства.

Полноценное палеографическое изучение надписи продолжится на следующей неделе, а затем будет опубликовано в качестве отчета. Для детального изучения текста надписи в ближайшее время на место отправится группа исследователей.

Церковь Кочало относится к VI-VII векам и представляет двухнефное архитектурное строение. Согласно обнаруженной надписи, к концу X века церковь была монастырем. При нападении персидского шаха Абасса I в 1614-1617 годах Лагодехи опустел. По всей вероятности, тогда и была разрушена церковь Кочало. Храм имеет статус памятника культурного наследия с 2006 года.

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