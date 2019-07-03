В Грузии продолжаются протестные акции

3 июля 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Зугдиди и Батуми состоялись марши протеста, в которых приняли участие представители «Национального движения» и их сторонники, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Участники вновь выступили под лозунгами, призывающими к отставке министра внутренних дел Грузии Геогия Гахария.

Часом ранее протестанты устроили шествие с площади Республики в направлении дома председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. По дороге, участники акции остановились возле дома министра внутренних дел.

По словам организаторов, сегодня вечером вновь перед парламентом Грузии пройдет акция протеста. Требование отставки министра остается неизменным, и протест будет продолжаться до конца.

Митинги в Грузии проходят уже более двенадцати дней.

Протесты в Тбилиси начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте.

В ночь на 21 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. После этого в столице Грузии не стихают акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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