Турецкая авиакомпания возвращается на авиарынок Грузии

БАКУ/Trend/ - После годичной паузы турецкая авиакомпания AtlasGlobal возвращается на авиарынок Грузии, передает Trend со ссылкой на сайт bizzone.info.

Об этом сообщила заместитель генерального менеджера TAV Urban Georgia Тея Закарадзе.

По словам заместителя генерального менеджера, авиакомпания с 16 июля приступит к выполнению регулярных авиарейсов Стамбул-Тбилиси-Стамбул, и будет совершать полеты семь раз в неделю.



Полеты будут осуществляться из нового аэропорта Стамбула, поскольку AtlasGlobal базируется в аэропорту "Стамбул".



Atlasglobal (официальное название Atlasjet Havacılık A.Ş.) - турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Авиакомпания вышла на грузинский рынок в 2013 году. AtlasGlobal покинула авиарынок Грузии с 26 апреля 2018 года. Причина заключалась в изменении графиков полетов в летнем сезоне.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.