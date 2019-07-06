Замглавы МИД Мамедгулиев посетит Батуми

6 июля 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев посетит Грузию, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам министра, 11-12 июля Мамедгулиев примет участие в международной конференции в Батуми, посвященной 10-летию программы Европейского Союза "Восточное партнерство".

Залкалиани сказал, что в конференции примут участие председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и восемь министров иностранных дел, представляющих страны ЕС и страны-партнеры. Вместе с тем, по информации министра, среди гостей также будет европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.

Высокопоставленные гости дадут оценку программе "Восточное партнерство" и обсудят существующие проблемы и перспективы дальнейшего сотрудничества на 2020 год.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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