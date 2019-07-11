В Грузии оппозиция провела очередную акцию на фоне Батумской конференции

БАКУ/Trend/ - Оппозиция провела антиправительственный пикет возле гостиницы Sheraton в Батуми, где сегодня проходит конференция «Европейский путь Грузии», передает Trend со ссылкой на сайт apsny.ge.

Акцию, главным требованием которой была отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария, организовали и провели представители самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». К пикету присоединились активисты молодежного крыла аджарского отделения партии, а также несколько гражданских активистов из Тбилиси.

Перед началом форума, посвященного 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство», около двух десятков человек пришли к гостинице с плакатами, а также флагами Грузии и Евросоюза.

Митинги в Грузии проходят уже более двух недель.

Протесты в Тбилиси начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте.

В ночь на 21 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. После этого в столице Грузии не стихают акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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