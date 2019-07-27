В Грузии при падении грузовика с обрыва погибли пять человек

27 июля 2019 20:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли в результате падения с обрыва грузовика, перевозившего людей из села Земо Алвани в село Омало в высокогорной Грузии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила телекомпания IMEDI.

По данным телекомпании, грузовик в субботу днем перевозил людей на сельский праздник. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты. Всего в грузовом автомобиле находились 12 человек, пятеро из которых успели выпрыгнуть во время падения.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели. К поисково-спасательным операциям подключен и вертолет погранполиции МВД Грузии, который уже доставил некоторых спасшихся людей в больницу города Телави (край Кахети).

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