Землетрясение произошло в высокогорном регионе Грузии

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в высокогорном регионе Грузии - Рача, приблизительно в 294 километрах от Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Подземные толчки были зафиксированы в 20:06 по тбилисскому времени.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 5 километрах к востоку от города Они на глубине 14 километров.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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