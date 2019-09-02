Зариф уверен, что США не обеспечат безопасность на Ближнем Востоке

2 сентября 2019 17:32 (UTC+04:00)

Страны Запада должны осознавать, что стремление лишь к собственной выгоде не приведет к созданию безопасной обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш взгляд на будущее безопасности региона коренным образом отличается от взглядов американцев. Американцы видят безопасность через противоборство, мы видим безопасность через сотрудничество", - сказал Зариф.

По его словам, цель американцев состоит в том, чтобы заработать больше денег в регионе. "Но мы должны осознать, что безопасность - это не продажа и покупка", - подчеркнул иранский министр.

Зариф добавил, что если Саудовская Аравия готова к сотрудничеству с Ираном, то и Тегеран проявит готовность "пожать руки своим соседям" и поддержать любую их позитивную инициативу для большего взаимодействия.

"У нас два плана: план по созданию Ассамблеи межрегионального диалога в соответствии с нормами международного права и в соответствии с равноправием между различными странами на основе невмешательства, а также на основе пакта о ненападении. Поэтому мы думаем, что если региональные страны хотят спокойствия, то метод создания спокойствия как раз заключается в этом, а не в том, чтобы приглашать иностранный контингент, чтобы они присутствовали в регионе", - добавил министр.

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