Назначен новый парламентский секретарь правительства Грузии

БАКУ /Trend/ - Заместитель главы администрации правительства Грузии Бека Дочвири назначен парламентским секретарем правительства, сообщает Trend во вторник со ссылкой на сайт правительства Грузии.

На этой должности он сменил Натию Микеладзе, которая занимала ее с апреля 2018 года.

Новому парламентскому секретарю 31 год, по образованию он юрист.

С 2017 года до сентября 2019 года Дочвири возглавлял юридический департамент министерства внутренних дел Грузии, а до этого - юридический департамент министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В 2015-2016 годах Дочвири был главой юридической службы аппарата Экономического совета. А до этого, с апреля 2013 года работал в аппарате бизнес-омбудсмена.

В 2009-2013 годах Дочвири был юристом центра юридической помощи Ассоциации молодых юристов Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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