Президент Грузии: Экономическое сотрудничество вокруг Черного моря должно сопровождаться вопросами безопасности и сотрудничества в сфере обороны

БАКУ/Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла 13-ю конференцию по обороне и безопасности Грузии (GDSC) в Батуми, сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал" Грузии.

По словам Зурабишвили, в этом году Батуми принял много мероприятий, что подтверждает, насколько важна безопасность Черноморского региона для партнеров.

“Весьма отрадным является факт того, что сегодня в Батуми проводится такая важная конференция, в которой задействованы не только интересы Грузии, но Батуми и и всего Черного моря в целом. В 2019 году в Батуми состоялась очень важная конференция, посвященная десятой годовщине партнерства с ЕС, весь состав Североатлантического совета прибыл в Батуми, здесь состоялась очень важная для всей Грузии большая конференция, Батуми посетили корабли, если я не ошибаюсь, 16 стран и мы ждем еще несколько до конца года”, отметила Зурабашвили.

По ее словам, Черное море, Грузия и отношения с Грузией являются одним из самых важных вопросов для безопасности региона в целом.

“Поэтому очень важно, что мы встретились здесь сегодня еще раз с представителями 35 стран, чтобы еще раз обсудить, что означают на сегодняшний день оборона, безопасность Грузии, роль Грузии в этом регионе”, заявила Зурабишвили.

Конференция состоит из четырех интерактивных сессий. На первой панели обсуждаются вопросы безопасности Черного моря. Во время второй сессии участники обсудят прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС и перспективы вступления. Третья панель будет посвящена дискуссии о гибридных угрозах, а главной темой четвертой сессии будет стратегическая готовность Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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