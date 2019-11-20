Премьер министр Грузии: Огонь и баррикады на улицах Тбилиси абсолютно неприемлемы

БАКУ/Trend/ - В случае подобных действий безответственных политиков, Грузинское государство и полиция и в дальнейшем будут действовать полностью в рамках закона, сообщает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в ответ на непрекращающиеся действия оппозиции.

Как отметил Гахария, в стране защищена свобода выражения в рамках закона.

По его словам, полиция и правительство приняли решение, на которое имели полное право.

«Главный государственный институт и избранные народом депутаты фактически подверглись нападениям. Разумеется, в таком случае полиция и правительство приняли решение, на которое имели полное право, и то, что они сделали, было абсолютно в рамках закона. Я еще раз подчеркну - и в дальнейшем, в случае подобных действий безответственных политиков государство и полиция будут действовать полностью в рамках закона и сделают то же самое. Перекрытые улицы создают проблему для многих наших граждан, огонь и баррикады на улицах Тбилиси абсолютно неприемлемы. Свобода выражения в этой стране защищена в рамках закона», - заявил Георгий Гахария.

Напомним, что во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента Грузии было задержано 37 человек, при этом пострадали четверо. Среди них двое полицейских, которые попали в больницы.

Акции протеста не прекращаются в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов уже с 2020 года. С 17 ноября у всех входов в парламент были разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускали в здание. 18 ноября полиция разогнала пикетчиков, мотивируя это тем, что они мешают работе законодательного органа. После этого заседание бюро парламента прошло под усиленной охраной полиции, а оппозиция заявила, что намерена продолжать протесты.

Демонстранты требуют провести досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе; отставку действующего правительства и его замена временным правительством; укомплектование Центральной избирательной комиссии новым составом.

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