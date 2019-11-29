Власти Грузии согласилась на обсуждение «немецкой модели» выборов с оппозицией

БАКУ/Trend/ - 30 ноября, в первой половине дня, состоится встреча представителей грузинской власти и оппозиции, сообщает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Об заявил журналистам член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

По его словам, во встрече примут участие члены дипломатического корпуса, а одним из главных вопросов обсуждения станет «немецкая модель» выборов.

«По итогам консультаций, мы наконец-то представили отчет дипломатическому корпусу, и завтра, в первой половине дня, состоится встреча между представителями власти и оппозицией. Во встрече примут участие и дипломаты, состоится дискуссия по теме «немецкой модели», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в скором времени будут уточнены место и формат встречи.

Волна протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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