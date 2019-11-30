Премьер Грузии отправляется с рабочим визитом в Турцию

30 ноября 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправляется с рабочим визитом в Турцию в субботу, 30 ноября, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

В рамках визита Гахария примет участие в официальной церемонии завершения проекта строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP). В мероприятии также примут участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1,850 тысячи километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность – 1,340 тысяч километров.

12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия первого участка, 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию. Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых шесть миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть - в Европу.

Доля акционеров проекте TANAP: ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51 процент, SOCAR Turkey Enerji A. Ş. - "дочка" SOCAR – 7 процентов, BOTAŞ – 30 процентов, BP – 12 процентов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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