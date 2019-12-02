Доля Грузии увеличится во время транзита газа из Азербайджана по «Южному газовому коридору»

БАКУ/Trend/ - Грузия планирует к 2023 году получить за транзит газа из Азербайджана по «Южному газовому коридору» (ЮГК) около 1,1 миллиарда кубометров топлива, сообщает Trend со ссылкой на сообщение грузинского правительства.

Как сообщается, в настоящее время за транзит газа из Азербайджана в Турцию грузинская сторона получает пять процентов от общего объема поставок, то есть за транзит шести миллиардов кубометров Грузия получает 300 миллионов кубометров газа.

«Когда в будущем через «Южный газовый коридор» в год будет осуществляться транзит 23 миллиардов кубометров газа, Грузия станет получать более 1,1 миллиарда кубометров в качестве страны-транзитера», — говорится в сообщении.

Кроме того, к 2026 году объем транзита по указанному направлению может вырасти до 31 миллиарда кубометров газа, что увеличит долю получаемого Грузией газа до 1,55 миллиарда кубометров.

По словам Премьер-министра Грузии Георгия Гахария, TANAP является важным проектом с точки зрения транспортировки энергии, что еще более актуально для транзитной функции Грузии.

Как отметил премьер, наиболее важной задачей для правительства является быстрый экономический рост, создание новых рабочих мест и национальная безопасность, с этой позиции проект TANAP отвечает всем этим требованиям.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялась 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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