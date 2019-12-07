ЕС приветствует реформы в Грузии для выполнения обязательств в рамках соглашения о зоне свободной торговли

БАКУ/Trend/ - Шестое заседание Комитета ассоциации по торговле между Грузией и Европейским Союзом состоялось в Тбилиси 5-6 декабря, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В нем приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, руководитель отдела по России, СНГ, Украине, Западным Балканам и Турции Главной дирекции торговли Еврокомиссии Петрос Сурмелис, а также представители государственных органов и соответствующих управлений Европейской комиссии, занимающихся реализацией соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

Комитет обсудил вопросы, связанные с реализацией DCFTA, в частности, вопросы упрощения процедур торговли и таможни, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, защиту прав интеллектуальной собственности, государственные закупки, телекоммуникации, почтовые и курьерские услуги.

Особое внимание было уделено реформам в Грузии в области безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защиты растений, таможни, государственных закупок, охраны труда, надзора за рынком. Было отмечено, что европейская комиссия будет приветствовать реформы Грузии по выполнению обязательств перед DCFTA.

Комитет Ассоциации по торговле между Грузией и Европейским Союзом является руководящим органом для реализации DCFTA. Комитет собирается раз в год в Тбилиси и Брюсселе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.