Во время столкновений у парламента Грузии 12 человек были задержаны

БАКУ/Trend/ - Полиция в Тбилиси задержала 12 человек при попытке оппозиционеров блокировать парламент Грузии, сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, все они задержаны за неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

Среди задержанных - лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

Ранее сообщалось, что полиция в четверг утром пресекла попытку нескольких десятков представителей оппозиционных партий и радикальных общественных организаций заблокировать входы в здание парламента.

Лидеры оппозиции заявили, что пришли к парламенту в знак протеста против избрания в состав Верховного суда Грузии 19 кандидатов, которые, работая на должности судей, принимали решения "продиктованные властями".

Оппозиция также протестует против лишения оппозиционного парламентария Ники Мелия депутатских полномочий.

Вопрос о лишении депутатских полномочий Мелия в четверг уже обсуждался на заседании бюро парламента. Все члены правящей партии "Грузинская мечта" поддержали исключение оппозиционного депутата из состава парламента. Депутаты от оппозиционных партий с ноября бойкотируют работу парламента.

Волна протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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