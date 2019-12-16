В Грузии проходит конференция Парламентской Ассамблеи Совета Европы

БАКУ/Trend/ - В Тбилиси проходит конференция Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Темой конференции, организованной парламентским союзом политики диаспоры Парламентской ассамблеи Совета Европы является «Активное участие диаспоры в строительстве государства».

К участникам конференции с приветственной речью обратились президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе и заместитель председателя подкомитета по диаспоре Совета Европы Паоло Писко.

Грузия будет председателем комитета министров Совета Европы в период с 27 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года.

Председательство было передано Грузии от Франции.

В период председательства Грузии будет четыре приоритета - права человека и защита окружающей среды, гражданское участие в процессе принятия решений, юрисдикция ориентированная на детей и укрепление демократии с привлечением образования, культуры и молодежи.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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