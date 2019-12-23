БАКУ/Trend/ - Грузия, Азербайджан и Турция подписали Тбилисскую декларацию по итогам Восьмой трехсторонней встречи министров иностранных дел трех стран, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщают грузинские СМИ, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал, что в документе изложены конкретные действия и планы общих интересов Грузии, Азербайджана и Турции по всем направлениям, а также механизмы трехстороннего сотрудничества.

“Очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси является всеобъемлющим и успешным механизмом регионального сотрудничества", отметил Залкалиани.

По его словам, формат Турция-Азербайджан-Грузия предоставляет хорошие возможности для обсуждения широкого круга вопросов трехсторонней повестки дня.

"Это восьмая встреча на уровне министров иностранных дел, что свидетельствует о нашем прочном политическом диалоге в трехстороннем формате”, подчеркнул Залкалиани на мероприятии.

По словам министра, Азербайджан и Турция являются крупнейшими торговыми партнерами Грузии.

“Мы связаны стратегическим, многоплановым партнерством, которое охватывает многие области политики, торговли, экономики, культуры, транспорта, энергетики”, отметил Залкалиани.

Стороны также обсудили трехсторонний формат плана действий на 2020–2022 годы.

По словам министра иностранных дел Грузии, стороны приняли совместный подход для развития сотрудничества между деловыми кругами, проведения трехсторонних бизнес-форумов и активизации малого и среднего бизнеса.

Отметим, что в Тбилиси проходит Восьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Турции Мевлюта Чавушоглу и Грузии Давида Залкалиани.

Встречи в трехстороннем формате сотрудничества, инициированные министрами иностранных дел трех стран в 2012 году, проводятся на уровне руководителей различных ведомств, а также президентов.

На встрече министры иностранных дел обсудили трехсторонний формат плана действий на 2020–2022 годы, в котором рассмотрены конкретные действия отраслевых учреждений трех стран.

Отметим, что завершившаяся встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основании обращения турецкой стороны встреча была отложена.

Последняя, седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября текущего года в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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