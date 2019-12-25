В Грузии начались лесные пожары

25 декабря 2019 10:54 (UTC+04:00)

Несколько десятков пожарных в ночь на среду боролись с пожаром в Атенском лесу Горийского района (край Шида Картли). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К этому времени очаги [пожара] друг от друга отделены. На данный момент нам сложно будет говорить о масштабах ареала распространения огня, потому что данные уточняются. На месте мобилизована живая сила", - сказал губернатор края Георгий Ходжеванившили журналистам.

Руководство МВД Грузии уже разбило на месте чрезвычайный штаб. Там не исключают, что к тушению пожара утром в среду подключится вертолет. Из-за сложного рельефа местности спасатели собираются задействовать и гусеничную технику. Число пожарных увеличится до 200 человек.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями накануне сообщила, что зафиксировала по стране 10 лесных пожаров. Большинство пожаров уже потушено.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Повышен тариф на транспортировку газа в Грузии
Энергетика 10:33
Экспортная цена грузинского вина сохраняет тенденцию к росту
Финансы 24 декабря 18:04
Грузия намерена начать производство семенного картофеля
Бизнес 24 декабря 16:41
Грузинский TBC Bank заключил кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком
Финансы 24 декабря 15:41
В Грузии будет построен завод по переработке миндаля и грецкого ореха
Строительство 24 декабря 14:28
В Грузии вырос индекс стоимости строительства
Строительство 24 декабря 12:21
Лента новостей
Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
Политика 10:55
Китай намерен импортировать сельхозпродукцию Узбекистана
Бизнес 10:54
В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Общество 10:51
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО)
Общество 10:49
ЛУКОЙЛ заинтересован в двух проектах в Азербайджане
Энергетика 10:45
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля
Политика 10:38
Повышен тариф на транспортировку газа в Грузии
Энергетика 10:33
В Азербайджане будет продолжено строительство жилья для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Строительство 10:33
Страны ЕАЭС примут меры по стабилизации рынка табачной продукции
Бизнес 10:30