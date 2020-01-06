В Грузии российский турист погиб при сходе лавины

Гражданин России попал под лавину на горнолыжном грузинском курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети) и погиб на месте. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Грузии, передает Trend

"Он (гражданин РФ) попал под лавину еще вчера, однако до сегодняшнего дня спасатели не могли его найти. Уже сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Тело гражданина России уже доставлено на экспертизу. МВД расследует случившееся по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК Грузии, что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

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