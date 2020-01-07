Грузия потеряла две позиции в Индексе паспортов

7 января 2020 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 51-го на 53-е место.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В настоящее время граждане Грузии могут посещать без визы 116 стран мира – на две больше, чем год назад. За год Грузия получила безвизовый доступ в Сенегал, Сент-Китс и Невис, Таиланд и Гренаду, но в то же время потеряла «безвиз» с Бенином и Джибути.

7 января 2020 года компания Henley & Partners опубликовала обновленный Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Третий год подряд Япония удерживает первое место в индексе. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур сохранил 2-е место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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