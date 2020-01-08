БАКУ /Trend/ - Среди погибших при крушении украинского самолета в Иране граждан Грузии нет, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.
Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737-800 сегодня потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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