Министр: Напряженная ситуация на Ближнем Востоке не отражается на экономике Грузии

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии внимательно следит за текущими процессами на Ближнем Востоке и тщательно их анализирует, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Мы проводим анализ текущих событий, в том числе, анализируем возможные угрозы с экономической точки зрения, так как для нас очень важен мир в регионе. Надеемся, что в целом, и международное содружество найдет мирный выход, и процессы пойдут к дэскалации», — заявила Турнава.

По словам министра экономики, напряженность между США и Ираном пока что не сильно отразилась на экономике Грузии.

«На данном этапе, с экономической точки зрения, мы пока не видим факта какого-то серьезного влияния. Тем не менее продолжаем мониторинг, анализ. По этому поводу мы очень внимательны», — заявила Турнава.

Отметим, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, после атаки против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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