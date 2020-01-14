На грузино-азербайджанской границе произошел инцидент

БАКУ/Trend/ - В приграничной зоне по подозрению в незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия и попытке захвата заложника задержан гражданин Грузии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные министерства внутренних дел Грузии.

«14 января текущего года гражданин Грузии - Г.И. находился в приграничной зоне. Угрожая огнестрельным оружием и гранатой, нарушитель вынудил пограничника отвести его к несогласованному участку границы. В результате оперативной работы сотрудников пограничной полиции МВД Грузии удалось разрядить ситуацию. Расследование инцидента ведется по третьей и четвертой частям статьи 236 и второй части статьи 144 Уголовного кодекса Грузии. Министерство внутренних дел благодарит азербайджанских коллег за сотрудничество», - говорится в сообщении МВД Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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