В Грузии внедряют новую методологию учета безработицы

БАКУ/Trend/ - Национальная служба статистики Грузии ("Геостат") с третьего квартала 2020 года начнет публиковать статистику о безработице в соответствии с новой методологией, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил исполнительный директор службы статистики Гогита Тодрадзе.

Согласно отмеченной методологии, сельский житель страны, который не продает более 50 процентов своего урожая, будет считаться безработным.

«До сегодняшнего дня самозанятым считался любой человек, который обрабатывал свою землю, вне зависимости от того, продавал ли он свою сельскохозяйственную продукцию или использовал ее в личных целях. Согласно новой методологии, из категории самозанятых будут исключены те люди, которые не ориентированы на рынок, то есть те, которые не продают более 50 процента своей продукции. Такие люди больше не будут считаться самозанятыми», - сказал Тодрадзе.

Руководитель службы статистики не исключает, что из-за перехода на новый способ подсчета уровень безработицы в республике может радикально вырасти.

По словам Тодрадзе, новая методология подсчета уровня безработицы активно используется в 20 странах мира, в том числе в Молдавии, а также в ряде европейских государств.

В Грузии 800 тысяч человек считаются самозанятыми. В эту категорию входят сельские жители, водители такси, няни, репетиторы и прочие. Из 800 тысяч человек порядка 80 процентов являются сельскими жителями. В третьем квартале 2019 года уровень безработицы в стане составил 11,1 процента, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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