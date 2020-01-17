Новый посол США в Грузии Келли Дегнан принесла присягу

17 января 2020 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новый посол США в Грузии Келли Дегнан принесла присягу, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, церемония принятия присяги состоялась в Государственном департаменте США. На ней присутствовал заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейли.

Белый дом выдвинул кандидатуру Келли Дегнан на пост посла США в Грузии в сентябре 2019 года, а сенат одобрил ее в декабре.

До этого назначения Келли Дегнан занимала пост заместителя главы дипломатической миссии США в Италии, заместителя исполнительного секретаря в Государственном департаменте и заместителя главы руководителя дипломатической миссии США в Косово.

В течение своей 25-летней карьеры Келли Дегнан работала политическим советником миссии США при НАТО, а также старшим гражданским представителем в Афганистане, в боевой группе бригады Салерно и политическим советником дипломатической миссии США в Турции.

Келли Дегнан была заместителем помощника государственного секретаря и помощником секретаря Государственного департамента по политическим вопросам. Она получила степень бакалавра в области журналистики в Норвестернском университете и степень доктора юридических наук в Университете Южной Калифорнии.

Келли Дегнан является обладателем награды ESA и говорит на итальянском, французском, турецком языке и урду.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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