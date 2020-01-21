Премьер-министр Грузии примет участие в работе Всемирного экономического форума

БАКУ/Trend/ - Грузинская делегация во главе с премьер-министром Георгием Гахария примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу администрации правительства.

Рабочий визит главы грузинского государства в Швейцарии состоится 21-24 января.

В рамках визита запланированы двухсторонние политические встречи с главами государств и правительств на высоком уровне. Экономическая часть рабочего визита премьер-министра будет уделена встречам с руководителями международных финансовых институтов и крупнейших всемирных компаний, таких как Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-cola, Oneweb и т. д.

В рамках визита, премьер вместе с европейскими коллегами примет участие в тематической дискуссии New Ambitions for Europe.

Глава правительства также обратится с речью к участникам официального мероприятия Uniting Europe, организованного для европейских лидеров и будет присутствовать на приеме, который состоится от имени основателя и президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба.

В состав грузинской делегации входит министр финансов Иване Мачавариани, советник премьера по международным вопросам Ираклий Чиковани и советник по экономическим вопросам Бека Лилуашвили.

Всемирный экономический форум, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января, станет юбилейным 50-м. Главной темой мероприятия является экология и весь комплекс связанных с ней проблем.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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