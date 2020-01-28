Прямые авиарейсы из Китая в Грузию отложены

28 января 2020 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прямые авиарейсы из Китая в Грузию пока отложены, сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, гражданам Грузии даны рекомендации, чтобы они воздерживались от поездок в направлении азиатских стран.

В целях предотвращения попадания и распространения нового типа коронавируса (2019-nCoV) на территорию Грузии запрещен импорт живых животных из Китая”, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Решение останется в силе до объявление Китая Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной организацией по охране здоровья животных зоной, свободной от коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 4515 зараженных, из них 106 человек скончались.

За пределами Китая случаи заражения были зафиксированы, в частности, в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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