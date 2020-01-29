БАКУ/Trend/ - Константин Гамсахурдия назначен посланником посольства Грузии в Германии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, Гамсахурдия, как сотрудник, представляет большую ценность для посольства, поскольку обладает связями и большим опытом работы в международных организациях.

Он имеет опыт работы в международных организациях в Женеве, а также связи в Германии. Именно поэтому он был выбран на эту должность.

23 марта 1992 года Германия была первой страной в Европейском сообществе, которая признала Грузию после обретения ею независимости в 1991 году. Обе страны установили дипломатические отношения 13 апреля 1992 года, в том же году было открыто посольство Германии.

Германия активно поддерживала вовлечение Грузии в Восточное партнерство и вместе с Францией добивалась подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, которое включает в себя зону свободной торговли и действует в полном объеме с 1 июля 2016 года.

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций (1998 года) и соглашение об избежании двойного налогообложения (2007 года) являются лишь двумя международными договорами, которые формируют основу для двустороннего экономического обмена.

В 2018 году товарооборот между Германией и Грузией составил около 417 миллионов евро. Грузинский импорт из Германии − в основном автомобили и автозапчасти, машины и химические продукты, составил 300 миллионов евро. Основу экспорта Грузии в Германию составили продукты питания, в частности, орехи и текстиль.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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