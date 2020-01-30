Турция эвакуирует граждан Грузии из Китая

30 января 2020 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турция эвакуирует семь граждан Грузии из Китая.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эвакуированные будут содержаться в течение 14 дней в условиях карантина в Турции.

Отметим, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Грузии из Китая.

До сих пор в Грузии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. По информации минздрава, в стране приняты усиленные меры безопасности. В ведомстве отмечают, что теоретическая вероятность распространения нового смертельного вируса в Грузии есть, но шансы минимальные.

Грузия уже запретила импорт животных из Китая, установлен контроль во всех аэропортах и пограничных пунктах, идет серьезная информационная кампания по всей стране. До марта 2020 года приостановлены авиарейсы Пекин-Урумчи-Тбилиси.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ и других странах. В Сингапуре, Гонконге и Австралии также зафиксированы подобные факты.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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