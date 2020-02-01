Сменился руководитель Объединения аэропортов Грузии

БАКУ /Trend/ - Объединение аэропортов Грузии возглавит Тамар Арчуадзе, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, у Арчуадзе довольно большой опыт работы в авиационном секторе.

Новый руководитель Объединения аэропортов Грузии вместе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой осмотрела Тбилисский международный аэропорт.

"В первую очередь поручаю быть более открытыми для новых авиакомпаний, новых рейсов и усилить политику и принципы "открытого неба", чтобы лучше и более комфортно обслуживать как гостей нашей страны, так и собственных граждан", - сказала Турнава.

Она также отметила, что осенью в Кутаисском международном аэропорту будет открыт новый терминал, который в четыре раза увеличит его пропускную способность.

В свою очередь, Тамар Арчуадзе сказала, что рада присоединиться к команде профессионалов. "Хочу привнести в работу этой команды тот опыт и навыки, которые я накопила за последние 20 лет работы в секторе авиации. Наша главная задача - ориентированность на пассажиров, улучшение наших услуг, и быть лучшими в регионе", - сказала она.

Напомним, что с декабря 2018 года должность директора Объединения аэропортов Грузии занимал Георгий Чоговадзе.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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